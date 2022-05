Premier League: City-Star Riyad Mahrez mit ungewöhnlicher Bitte an Elon Musk - Spott von Fans

Mahrez wendet sich mit ungewöhnlicher Bitte an Elon Musk. Daraus wird eine Steilvorlage für die Fans.

Voller Fokus auf den Saisonendspurt in der Premier League - oder doch nicht?

Riyad Mahrez, Flügelspieler von Manchester City, hatte eine ungewöhnliche Bitte an Elon Musk, der vor der Übernahme der Social-Media-Plattform Twitter steht.

Der 31-Jährige wandte sich direkt an den Tesla-CEO, nachdem das blaue Häkchen von seinem Twitter-Konto auf unerklärliche Weise verschwunden war.

Das blaue Verifizierungsabzeichen zeigt den Usern, „dass ein Account von öffentlichem Interesse wirklich echt ist“, so die Plattform selbst.

Für den City-Star war es offenbar so wichtig, dass er Musk direkt darauf hinwies. „Bruder @elonmusk, gib mir mein blaues Häkchen zurück“, twitterte Mahrez.

So gab es auf Twitter nicht nur für Mahrez Spott.

Angesichts des spannenden Titelkampfes in der Premier League, rückt das Thema für den City-Star in nächster Zeit vermutlich erst einmal in den Hinterkopf.