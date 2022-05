Wasserspringen: Wolfram beendet seine Karriere

Wasserspringer Martin Wolfram hat seine aktive Karriere beendet. "Mit dem Gedanken im Kopf, dass letztes Jahr so gut war, musste ich für mich klar einschätzen: Ich werde nicht mehr so gut sein wie 2021. Das war mein Peak", erklärte der dreimalige Olympiateilnehmer und Ex-Europameister.

Der 30-Jährige, der sich in den vergangenen Jahren vier Schulteroperationen unterziehen musste, will sich nun auf seine Laufbahn als Trainer am Bundesstützpunkt in Dresden konzentrieren.