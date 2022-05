Basketball-Posse: Schiedsrichter Benjamin Barth von Euroleague offenbar zu Bart-Rasur gedrängt

Benjamin Barth wird mehrmals darauf hingewiesen, seinen Bart abzurasieren. Als er sich weigert, erhält er keine Spiele in der EuroLeague mehr. Als er mit der Öffentlichkeit droht, reagieren die Verantwortlichen plötzlich.

Es hört sich absurd an, doch ein deutscher Basketball-Schiedsrichter ist offenbar wegen seiner Gesichtsbehaarung diskriminiert worden. Ein Schiedsrichter, der zufällig auch den Namen Benjamin Barth trägt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague)

Er habe er in der EuroLeague plötzlich keine Spiele mehr zugeteilt bekommen, weil er seinen Bart nicht abrasiert hat, sagte der 43-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . Die Diskussion mit der Liga und deren englischen Schiedsrichter-Chef Richard Stokes dokumentierte er unter anderem mit Chatprotokollen.

„Stokes erklärte mir, dass Headcoaches und Sportdirektoren Bärte nicht mögen und sich darüber beschweren würden“, fügte Barth hinzu. Was zusätzlich seltsam ist, denn auch unter diesen gibt es diverse Bartträger. Beim FC Bayern Basketball - heute beim großen Spiel 5 ums Final Four beim FC Barcelona im Einsatz - sind Coach Andrea Trinchieri und Manager Marko Pesic auch nicht glattrasiert.

Kein Scherz - Barth soll Bart abrasieren

Laut Barth verlief die - sorry - haarige Angelegenheit wiefolgt: Als der Schiri im Oktober 2021 von Stokes eine WhatsApp-Nachricht mit der Frage erhielt, ob er ein Spiel in der EuroLeague leiten könne, habe er zugesagt. Die Bitte, dafür seinen Bart abzurasieren, habe er anfangs noch für einen Scherz gehalten.

Doch in einem späteren Telefonat habe Stokes die eindringliche Mahnung verdeutlicht. Bei dem Gespräch habe Stokes sogar gedroht: „Ich würde es hassen, wenn du die EuroLeague deshalb verlassen müsstest.“

Barth behielt den Bart trotzdem: „Ich verstehe nicht, was das soll. Was für einen Unterschied macht es, ob ich mich rasiere oder nicht? Das ist eine Form von Diskriminierung. So gern ich EuroLeague pfeifen würde, das kann ich nicht akzeptieren.“