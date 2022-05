Bundesliga: Eintracht Frankfurt und Adi Hütter schließen Frieden - Einladung zum Europa-League-Halbfinale

Hellmann und Hütter haben Frieden geschlossen

Die Eintracht und Hütter haben Frieden geschlossen! In London schon nach dem Weiterkommen bei West Ham United hat Hellmann mit dem Österreicher in Diensten von Borussia Mönchengladbach rund eine halbe Stunde telefoniert.

Man habe schon „vieles weggeräumt“ und arbeite daran, das belastete Verhältnis wieder deutlich zu entspannen. Hütter habe zudem angedeutet, dass er „einiges von dem, was er damals gesagt hat, heute nicht mehr so sagen würde“.

Die guten drei Jahre sollen „nicht am Ende gemessen werden“

Der Coach hatte zuletzt auch schon in einem Interview mit Sport Bild eingeräumt: „Meine Aussage, dass sich durch den Wechsel für mich nur die Farben ändern, war sicher ein Fehler. Das würde ich so nicht mehr sagen. Dafür steckt in den beiden Vereinen zu viel Tradition und Emotion.“