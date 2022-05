Overwatch 2 Beta: So sieht das Spiel aus

Overwatch 2 bringt neben den Veränderungen der bereits bekannten Helden auch einige neue Inhalte in das Spiel. Am interessantesten ist hier der neue Charakter Sojourn. In der Schadensklasse angesiedelt, bringt er einen aggressiven Spielstil in den PvP Modus. Der Powerslide ermöglicht es, schnell Position und Angriffswinkel zu ändern und - wenn nötig - schnell den Rückzug anzutreten.