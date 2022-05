FC Bayern: Joshua Kimmich ist der Kapitän ohne Binde - wichtigster Spieler für Nagelsmann

Was die Hierarchie in der Kabine des Rekordmeisters angeht, hat in seiner ersten Saison aber bereits einer stattgefunden. (BERICHT: Wer Bayerns Ibiza-Trip organisierte)

Enger Austausch zwischen Kimmich und Nagelsmann

Das liegt in erster Linie an dessen sportlicher Rolle als Stratege im zentralen Mittelfeld, wo Kimmich das Spiel der Münchner maßgeblich zu strukturieren hat, seine Vorder- und Hinterleute viel coachen muss.

Kimmich für taktische Umstellung

Kimmich kümmert sich um Mitspieler

Mentor für Wanner, Musiala und Co.

Ähnlich erging es auch Jamal Musiala (19) und Tanguy Nianzou (19), die nach ihrer Ankunft an der Säbener Straße in Kimmich sofort einen Kümmerer an ihrer Seite wussten und sich so schnell integrierten.