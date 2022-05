Formel 1: Max Verstappen und Mercedes nehmen wieder Kontakt auf

Nähern sich die Familie von Weltmeister Max Verstappen und Mercedes-Teamchef Toto Wolff wieder an?

Beim letzten Formel-1-Rennen in Imola gab es eine erste Kontaktaufnahme der beiden seit 2021 verfeindeten Parteien - und SPORT1 war unmittelbar beteiligt.

Während unsere Reporter sich im Fahrerlager mit Max‘ Jos Verstappen unterhielten, schlenderte Wolff plötzlich auf seinem Weg in die Box vorbei und begrüßte die Runde per Handschlag.

Nachdem Wolff nach freundlichem Small-Talk in die Garage verschwand, erklärte Verstappen Senior die Tragweite der Begegnung: „Das war der erste Kontakt, den ich mit Toto seit Silverstone 2021 hatte.“

Verstappen - Hamilton: Eskalation hinterließ Wunden

Danach spitzte sich der Konkurrenzkampf zu. Nach einer weiteren Kollision in Monza kam es zum dramatischen Saisonfinale in Abu Dhabi, als Verstappen nach einer umstrittenen und inzwischen für die ganze Formel 1 folgenschweren Safety-Car-Entscheidung Hamilton in der letzten Runde überholte und seinen ersten WM-Titel sicherte. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)