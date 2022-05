Hustler Cashgame live MrBeast Alex Botez Phil Hellmuth

In einer live auf Twitch gestreamten Pokerrunde gewannen Youtube Star MrBeast und die „Twitch-Queen of Chess“ Alexandra Botez jeweils fast eine halbe Million Dollar. Legendäre Pokerpros wie Phil Hellmuth und Tom Dwan hatten das Nachsehen. Alan Keating verlor sogar über eine Million Dollar.

Ihren größten Pott gewann sie in einer Three-Way-Action Hand. Auf einem Board mit 4♠️3♦️J♣️5♣️ ging Twitch-Streamer Slime mit 7♠️4♣️ All-in für $65.000. Botez bezahlt mit J♦️10♦️, Alan Keating ebenfalls mit J♠️7♣️. Check auf dem A♣️ River. Botez sammelt $279,000 ein.

Philanthrop MrBeast gibt und nimmt

In den absoluten Gamblermodus schaltete MrBeast in der letzten Hand des Tages. Alan Keating und MrBeast entschieden, mit ihrem gesamten Stack All-in zu gehen, ohne ihre Karten zu kennen. Tatsächlich hielt Mr Beast K♦️K♣️ gegen Keatings 7♣️7♠️. Die Könige gewinnen, der Dealer bekam $10.000 Trinkgeld und MrBeast verließ die Veranstaltung mit einem Gewinn von $438,900.

Pokerpro Alan Keating stand am Ende bei einem Minus von $1.132,700, was selbst bei einem $100/$200 Cashgame eine ungewöhnliche Dimension ist.

Hellmuth mit fragwürdigem Verhalten

Heftig diskutiert wurde sein Verhalten in einer Hand gegen Slime. Hellmuth erhöht auf $700 mit A♥️9♠️, Call u.a. von Slime mit A♦️6♥️. Flop 8♥️A♠️2♠️. Das Anspielen von MrBeast bezahlt Hellmuth, Slime geht nach ihm All-in für $35.000.

Die Bilder geben es nicht eindeutig wieder, aber es scheint so, als ob Hellmuth nach längerer Überlegung passen würde woraufhin Slime seine Karten zeigt. Hellmuth behauptet, nicht gepasst zu haben und bietet $5.000, wenn Slime den Einsatz zurücknimmt. So passiert es, der Pott geht an Hellmuth. Bei einem Call wären Turn und River gelegt worden, Hellmuth hätte die Hand noch verloren. Macht Euch im nachfolgenden Video selbst einen Eindruck, ob man die Aktion von Hellmuth als „Fold“ werten kann.