Borussia Dortmund: Mateu Morey kündigt emotional sein Comeback an

Genau ein Jahr ist seine Horror-Verletzung aus dem Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel jetzt her . Damals blieb der Spanier unglücklich im Rasen hängen und verletzte sich schwer am Knie.

Morey kündigt BVB-Comeback an

Und nun kündigte der sympathische Spanier den nächsten Schritt an: „1. Mai, 1 Jahr … In der Zeit ist wirklich viel passiert. Ich möchte mich bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Teamkollegen und allen BVB-Fans danken, die mir Wünsche geschickt haben und mich jeden Tag dazu gepusht haben, dass ich wieder das machen kann, was ich liebe: Wieder den Fußball genießen zu können.“

In einem zweiten Tweet kündigt er dann sein mögliches Comeback an. „Ich bin am Ende meiner Reha-Zeit. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels."