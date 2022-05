Ski alpin: Roni Remme zum DSV-Team? Kanadierin soll Nationen-Wechsel anstreben

Remme hatte einen deutschen Pass

Es würde sich ein Kreis schließen, denn Remme nahm bereits bei den Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen im März teil und war in der Abfahrt direkt Schnellste vor Emma Aicher - die deutsche Weltcup-Zehnte Kira Weidle fuhr nicht mit. Als Kanadierin blieb Remme der offiziell Titel aber noch verwehrt.

Ihr bestes Weltcup-Ergebnis gelang der zweimaligen Olympia-Teilnehmerin mit dem zweiten Platz in der alpinen Kombination in Crans Montana 2019. In der vergangenen Saison erlebte sie allerdings einen schwierigen Winter und schaffte es nicht in die Top 10.