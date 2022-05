NBA: Dallas und Kleber mit Auftaktniederlage in Phoenix

Kleber steuerte 19 Punkte bei und zeigte eine seiner stärksten Saisonleistungen, in der ersten Spielhälfte verwandelte er fünf seiner sechs Dreier-Versuche. Im letzten Viertel fiel der Deutsche nach einem erfolgreichen Dunk gefährlich auf den oberen Rücken, die Szene sorgte im ersten Moment für Bestürzung im Footprint Center in Phoenix. Kleber rappelte sich aber schnell auf.

Gemeinsam mit Superstar Luka Doncic hielt er Dallas lange im Spiel, der Slowene überragte mit 45 Punkten und 12 Rebounds. Angeführt von Deandre Ayton (25 Punkte), Devin Booker (23) und Chris Paul (19) waren die Suns aber zu stark. Der Hauptrunden-Primus ging in der Serie "best of seven" damit in Führung.