Manchester United: Verlässt Cristiano Ronaldo Manchester United? Das sagt Ralf Rangnick Ronaldo-Abgang? Rangnick wird deutlich

Irres Gerücht um Ronaldo-Rückkehr

SPORT1

Cristiano Ronaldo brilliert im letzten Heimspiel der Saison und erzielt sein 24. Saison-Tor. Nach dem Spiel äußert sich Noch-Coach Ralf Rangnick zu seinem Superstar - und dessen Verbleib bei Manchester United.

Was passiert mit Cristiano Ronaldo?

Nach der feststehenden Verpflichtung von Erik ten Hag steht eine Rundum-Erneuerung des Kaders von Manchester United an.

Letztes Heimspiel im Old Trafford?

Am Montag stand er zum letzten Mal als Coach im Theatre of Dreams in Manchester an der Seitenlinie. Sein Team zeigte eine ansprechende Leistung und gewann gegen Brentford mit 3:0. Vor allem Ronaldo überzeugte. Er holte in der 61. Minute einen Elfmeter raus, den er zum 2:0 verwandelte.

Im Anschluss der Partie äußerte sich Rangnick zu seinem Star-Spieler und wollte von einem Abgang nichts wissen: „Warum sollte er nicht Teil des Kaders sein und der Mannschaft helfen?“, sagte der Deutsche über die Zukunft des Portugiesen in Manchester. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Erst kürzlich hatte der ehemalige Leipzig-Trainer laut der Daily Mail United aufgefordert, zwei neue Stürmer für die kommende Saison zu verpflichten. Trotzdem folgte nun aber der Rat an ten Hag, Ronaldo zu behalten.

Rangnick wünscht sich Ronaldo-Verbleib

Das Elfmetertor von Ronaldo war gleichzeitig sein 24. Saison-Tor - mit 37 Jahren hat er immer noch wenig von seiner Torgefährlichkeit eingebüßt. Bei seiner Ehrenrunde nach dem Spiel schien er laut der Daily Mail den Fans „Ich bin noch nicht fertig“ zuzurufen, winkte dann jedoch zum Abschied.

Ein Abschied für immer? Wenn es nach Rangnick geht, soll CR7 zumindest seinen bis 2023 laufenden Vertrag bei den Red Devils erfüllen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Die Art und Weise, wie wir heute Abend wieder gespielt haben - nicht nur, weil er ein Tor geschossen hat, sondern auch den Elfmeter rausholte und in der Defensive geholfen hat - warum sollte er nicht Teil des Kaders bleiben und der Mannschaft helfen“, sagte Rangnick: „Aber das ist eine Frage, die man Erik und auch Cristiano stellen muss.“

Es wird also auf den neuen Trainer ten Hag ankommen. Und natürlich auch auf Ronaldo selbst. Am Montag ging das Gerücht um, der fünfmalige Ballon-d‘Or-Gewinner könnte sich in einem spektakulären Wechsel wieder seinem alten Verein Real Madrid anschließen.

Rangnick nicht zufrieden mit Amtszeit

Zudem sprach der Deutsche auch über seine sechsmonatige Amtszeit bei den Red Devils.

Er sei nicht ganz zufrieden, „vor allem mit den letzten vier oder fünf Wochen.“ Er hätte erwartet, sich für dich Champions League zu qualifizieren, das sei das große Ziel gewesen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Dennoch traut er dem Team unter ten Hag einiges zu: „Es liegt auf der Hand, dass einige Spieler den Verein verlassen werden, sodass neue Spieler benötigt werden. Spieler von hoher Qualität, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn alle an diesem Prozess mitarbeiten, das Niveau anheben und Manchester United wieder in die Bereiche bringen können, in denen es sein sollten.“