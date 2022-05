Tedesco sieht Champions-League-Teilnahme in Gefahr: „Nicht einfach“

Trainer Domenico Tedesco von RB Leipzig sieht nach zwei Niederlagen in Folge die Teilnahme an der Champions League ernsthaft in Gefahr.

Trainer Domenico Tedesco von RB Leipzig sieht nach zwei Niederlagen in Folge und dem Sturz auf Rang fünf die Teilnahme an der Champions League ernsthaft in Gefahr. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und die letzten zwei Spiele gewinnen. Das wird nicht einfach, weil es bei den Gegnern noch um was geht. Das sind unangenehme Gegner“, sagte der Coach vor den abschließenden Begegnungen gegen den FC Augsburg und bei Arminia Bielefeld.