La Liga: Holt Barca Carlos Soler? Valencia sauer nach Bericht über Barcelona-Wechsel

Die AS hatte am Montag über den angeblichen Wechsel des Spielmachers zu den Katalanen berichtet - doof nur, dass sein Klub Valencia behauptet, er wisse davon nichts und dies daher umgehend dementierte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

So reagierte der spanische Klub mit klaren Worten in einem offiziellen Statement auf die Meldung, die in Spanien schnell die Runde gemacht hatte.