WWE RAW: AJ Styles und Finn Balor lassen legendäre Verbindung aufleben

Danach bot Styles Balor den „Too-Sweet“-Gruß an, der auf ihre gemeinsame Vorgeschichte in einer wegweisenden Gruppierung verweist .

AJ Styles und Finn Balor waren Teil des Bullet Club

Verknüpfungen zu AEW, nWo und DX

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Der schon damals entbotene Too-Sweet-Gruß ist eine Verbeugung vor den Vorbildern der Stars aus der Generation vor ihnen: Es war das Erkennungszeichen der „Kliq“ aus Shawn Michaels, Triple H, „1-2-3 Kid“ Sean Waltman , „Diesel“ Kevin Nash und dem in diesem Jahr verstorbenen „Razor Ramon“ Scott Hall - aus dem berühmt-berüchtigten Backstage-Freundeskreis gingen mit der New World Order (nWo) und der D-Generation X zwei Hall-of-Fame-Gruppierungen hervor.

Roman Reigns liefert Vorgeschmack auf WrestleMania Backlash

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 2. Mai 2022:

Two On One Handicap Match: The Miz & Theory besiegen Mustafa Ali