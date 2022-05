SAP-Arena: Uli Hoeneß zieht rote Linie bei Red Bull

Bereits mit Aufstieg der Münchner Eishockey-Cracks in die DEL (2010) wurde das Thema Halle akut. Mit dem Einstieg von Red Bull beim EHC (2012) kam noch zusätzlich Schwung in die Geschichte.

Mittlerweile ist Neubau in vollem Gange und der FC Bayern München arbeitet mit Red Bull zusammen an der Realisierung des Projekts. Uli Hoeneß, für den die Basketball-Abteilung der Münchner schon lange eine Herzensangelegenheit ist, ist bereits voller Vorfreude auf die neue Spielstätte. Die Arena werde „ein Highlight auf der Welt sein“, ist sich der 70-Jährige im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sicher.

Hoeneß wird bei Red Bull deutlich

Allerdings musste er in der Zusammenarbeit mit Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz auch mal klare Kante zeigen, wie er gestand. Mateschitz schwebte als Name Red-Bull-Arena vor. Das habe er jedoch abgelehnt: „Das geht mit unseren Fans nicht.“

Dickes Hoeneß-Lob für Bayern-Basketballer

In der Euroleague kämpfen die Münchner gegen den FC Barcelona um den Einzug in das Final Four. Es wäre das erste Mal überhaupt, dass ein deutsches Team an diesem Event teilnimmt. (NEWS: Alles zur Euroleague)