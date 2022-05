Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt, 2:0 (1:0)

Drei Punkte gingen am Montag aufs Konto von Bayer. Das Heimteam setzte sich mit einem 2:0 gegen die Eintracht durch. Leverkusen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte Frankfurt mit 5:2 gewonnen.

Das Konto von Bayer 04 Leverkusen zählt mittlerweile 58 Punkte. Damit steht Bayer kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die Offensive von Leverkusen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die Eintracht war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 74-mal schlugen die Angreifer von Bayer 04 Leverkusen in dieser Spielzeit zu.