Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig, 3:1 (2:1)

In der Schlussphase der Saison befindet sich die Borussia in der Tabelle über dem ominösen Strich. Die Stärke von Gladbach liegt in der Offensive – mit insgesamt 48 erzielten Treffern. Borussia Mönchengladbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.