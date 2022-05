Bundesliga: RB Leipzig patzt in Überzahl gegen Borussia Mönchengladbach

Gladbach geht aus dem Nichts in Führung

Und so fiel die Führung für die Gastgeber so ein wenig aus dem Nichts: Nach einem eigentlich schlecht gespielten Pass von Stindl kam der Ball über Umwege zu Embolo, der frei vor dem Tor stehend cool blieb und zur Führung traf (17.).

In der Folge versuchte RB auf den Ausgleich zu spielen, ohne sich aber echte Torchancen zu erspielen.

Und so kam der Ausgleich aus dem Nichts. Silva spielte den Ball perfekt in den Lauf von Nkunku, der dynamisch in den Strafraum marschierte und zum Ausgleich ins linke Eck traf (36.).