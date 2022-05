Snooker-WM: "Rocket" O'Sullivan holt siebten Titel

Ausnahmespieler Ronnie O‘Sullivan gewinnt bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield seinen siebten Titel. Der Bad Boy des Sports schlägt seinen Landsmann Judd Trump.

Historischer Triumph für „The Rocket“: Ausnahmespieler Ronnie O‘Sullivan hat bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield seinen siebten Titel gewonnen.

O‘Sullivan krönte sich zum Nachfolger von Mark Selby (England) und zog nach WM-Titeln damit mit der schottischen Legende Stephen Hendry gleich - niemand hat in der Crucible-Ära mehr gewonnen.

"Die Snooker-Götter waren an meiner Seite", sagte O'Sullivan: "Er hat mich zwei Tage unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, entspannt zu bleiben."

O‘Sullivan hatte am Sonntag zum Beginn des Finales einen starken Start hingelegt, mit 12:5 war „The Rocket“ in den entscheidenden Montag gegangen. In der dritten Session drehte dann aber Trump, Weltmeister von 2019, auf - und verkürzte auf 11:14.