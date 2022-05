Formel 1: Sebastian Vettel für spektakuläres Experiment mit DRS

In der Formel 1 gehört das DRS-System seit 2011 zum Regelwerk. Geht es nach Sebastian Vettel, hat es mittlerweile jedoch zu viel Einfluss. Daher hat er einen besonderen Vorschlag.

Für den Heppenheimer ist das Drag-Reduction-System (DRS) mittlerweile zu einflussreich in der Formel 1. 2011 als Überholhilfe eingeführt, ist es mittlerweile schon fast die einzige Möglichkeit, am Vordermann vorbeizukommen.

„Ein Überholmanöver sollte immer eine Leistung sein, die nicht davon abhängt, ob man sich gerade in der DRS-Zone befindet und den Flügel flachstellen kann“, warnte der viermalige Weltmeister in Motorsport Week vor einer Fehlentwicklung in der Königsklasse des Motorsports. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)