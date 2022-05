Serie A: Abdelhamid Sabiri wird zum Helden von Sampdoria Genua

In Nürnberg und Paderborn hinterließ Abdelhamid Sabiri verbrannte Erde. Nun scheint der frühere deutsche U21-Nationalspieler sein Glück gefunden zu haben.

Gerade hatte er das 1:0 im Derby gegen den CFC Genua geschossen - wie sich später herausstellte war es der Treffer zum Sieg, den Keeper Emil Audero in der letzten Minute mit einem gehaltenen Elfmeter sicherte (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Beim Namen Sabiri klingelt es möglicherweise bei manchem deutschen Fußballfan: Der heute 25-Jährige hat hierzulande eine wenig schmeichelhafte Vergangenheit - spätestens, als Steffen Baumgart am 29. Oktober 2020 die verbale Axt auspackte.

Der heutige Köln-Trainer war damals Coach des SC Paderborn und reagierte auf ein Interview seines früheren Schützlings, der eine Saison zuvor für die Ostwestfalen am Ball war.

Baumgarts vernichtendes Urteil

Sabiri hatte im Podcast Serieamore deutliche Kritik an Baumgart geäußert und angemerkt, er habe bei drei der vier Paderborner Siege auf dem Platz gestanden. „Das ist doch keine so schlechte Statistik“, sagte er. Von daher hätte er „nicht wirklich verstanden“, dass Baumgart nicht öfter auf ihn gesetzt hatte .

Das spektakuläre 3:3, das Paderborn dem BVB in jenen Tagen abgetrotzt hatte, war für Sabiri ein Indiz für die Bundesligatauglichkeit des SCP - und vor allem für seine eigene. Dabei wurde er in jenem Spiel erst in der 40. Minute eingewechselt und musste das Dortmunder Comeback nach 0:3-Halbzeitrückstand über sich ergehen lassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)