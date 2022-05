Anzeige

FC Bayern trifft in NFL-Stadion auf Pep Guardiola und Manchester City Bayern-Duell mit Pep perfekt

Lustlos-Auftritt der Bayern: Diese Werte sind schockierend

SPORT1

Der FC Bayern trifft im Sommer auf Manchester City und Pep Guardiola - in einem NFL-Stadion. Das ist historisch.

Es hatte sich angedeutet, nun ist es perfekt: Der FC Bayern München tritt im Rahmen der Audi Summer Tour in den USA gegen Manchester City um Pep Guardiola an. Das verkündete der FCB am Montag.

Und der Ort des Testspiels am 23. Juli ist besonders: Das Wiedersehen mit dem früheren Bayern-Coach steigt im Lambeau Field in Green Bay. Die Heimstätte des NFL-Teams Green Bay Packers wird zum ersten Mal Gastgeber für eine Fußball-Begegnung sein.

Anzeige

„Manchester City ist einer der größten Topklubs der Welt. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel in Green Bay - und auf ein Wiedersehen mit Pep Guardiola, den wir aus seiner Zeit beim FC Bayern in allerbester Erinnerung behalten haben“, erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Es wird sicher ein sehr interessantes Spiel für die Fans in den USA und auf der ganzen Welt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern reist zum fünften Mal in die USA – und trifft dabei auch in Washington auf D.C. United. In den vergangenen zwei Jahren hatten die Münchner ihre Audi Summer Tour corona-bedingt digital umgesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: