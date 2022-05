"Fußball-Wunschdenken": Wie Matthias Ginter über Rückkehr zum SC Freiburg dachte

SPORT1 fragte Matthias Ginter bereits vor einigen Wochen zu einer möglichen Freiburg-Rückkehr. So antwortete der Nationalspieler.

„Das ist ein Fußball-Wunschdenken“, meinte Ginter, der im Alter von 11 Jahren zum SC gewechselt war und bis 2014 dort gespielt hatte: „Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu fußballromantisch, wenn ich das so sage. Aber Freiburg ist unsere Heimat und diese Gedanken sind immer im Hinterkopf.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das war für Ginter beim Wechsel entscheidend

Aber, so fügte Ginter an, „es ist auch die Frage, inwiefern das wirklich umsetzbar ist. Grundsätzlich sind wir uns einig, dass die weitere Lebensplanung nach der Karriere auf jeden Fall Freiburg als Lebensmittelpunkt vorsieht. Ob es vorher schon aus sportlichen Gründen zu einem Umzug dorthin kommen kann, wird man sehen.“ (Ginter erklärt bei SPORT1: So kam es zum Bruch mit Gladbach)