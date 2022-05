Bundesliga heute mit Leipzig, Eintracht, Gladbach und Leverkusen LIVE im Stream, Ticker

Spannende Spiele, ungewöhnlicher Tag: Die Bundesliga wartet am Montag mit einem Fernduell um die Champions League auf. RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen kämpfen um die Königsklasse.

Bundesliga-Spannung am Montag!

Nachdem am Sonntag, dem Tag der Arbeit, die Bundesliga pausierte, werden die Partien am heutigen Montag nachgeholt. Und die Spiele haben es in sich. Es geht um nichts weniger als die Champions League.