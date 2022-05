Bundesliga-Hammer: Matthias Ginter wechselt zum SC Freiburg

Ginters Karriere begann in Freiburg

Flick riet Ginter zu Freiburg

Das scheint bei Freiburg, wo er Nico Schlotterbeck (wechselt zum BVB) ersetzen wird, so zu sein. Übrigens: In seine Entscheidungsfindung hat Ginter auch Hansi Flick mit einbezogen. Der Bundestrainer riet dem 46-fachen Nationalspieler letztlich zu diesem Schritt. Mit Blick auf die WM in diesem Jahr in Katar sicherlich nicht unerheblich. (Ginter erklärt: So kam es zum Bruch mit Gladbach)