Philipp verpasst wegen Corona Triathlon-WM: "Ein Albtraum"

Reise zur Triathlon-WM fällt für Laura Philipp aus © GETTY IMAGES/AFP/SID/STREETER LECKA

Laura Philipp kann bei der Triathlon-WM am Wochenende in St. George im US-Bundesstaat Utah nach einem positiven Coronatest nicht an den Start gehen.

Goldhoffnung Laura Philipp (Neckargemünd) kann bei der Triathlon-WM am Wochenende in St. George im US-Bundesstaat Utah nach einem positiven Coronatest nicht an den Start gehen. „Es ist ein Albtraum“, schrieb die 35-Jährige am Montag bei Instagram und veröffentlichte ein Foto von ihrem Testkit.

"Nachdem ich 2,5 Jahre auf ein großes Rennen gewartet habe, werde ich jetzt vom Virus gestoppt. Das fühlt sich ehrlich gesagt wie ein Witz an", so Philipp. Bei der Ironman-WM galt sie neben Titelverteidigerin Anne Haug aus Bayreuth als Sieg-Kandidatin.

An eine Teilnahme am Highlight sei nicht zu denken. "Da ich einige echte Symptome hatte, gibt es nur eine Möglichkeit: Ich fliege nicht in die USA", schrieb Philipp: "COVID ist nicht nur eine Erkältung und ich werde die Genesung ernst nehmen, denn das Risiko, die Gesundheit auf lange Sicht zu schädigen, ist sehr hoch."