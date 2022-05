Verhandlungen von Haaland und Co.: Wer führt die Arbeit von Mino Raiola nach dessen Tod weiter?

Am Samstag um 16.03 Uhr hatte Erling Haaland gerade seinen zweiten Handelfmeter für Borussia Dortmund im Derby gegen den VfL Bochum verwandelt, als Familienangehörige von Mino Raiola öffentlich über den Tod des Spielerberaters informierten.

Am Abend veröffentlichte Haaland einen Abschiedspost. Ein Foto zeigt Haaland und Raiola, die sich umarmen. Dazu schrieb der 21 Jahre alte Norweger auf Englisch, versehen mit einem roten Herz: „Der Beste.“

Wer schnürt Haalands Mega-Paket?

Alf-Inge Haaland hatte schon immer den Wunsch, in die Arbeit eines Beraters hineinzuwachsen. In der Vergangenheit hatte er sich immer wieder mal Tipps von Jim Solbakken geholt, der Erling in den Anfängen begleitet hat.