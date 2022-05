Süper Lig: Darum wird Trabzonspor Meister - Fenerbahce, Besiktas und Galatasaray schwächeln

Der letzte Klub, der nicht aus der türkischen Metropole kam und Meister wurde, war Bursaspor 2010. Und in den 25 Jahren zuvor stellte stets Fenerbahce (28 Titel), Galatasaray (23) oder Besiktas (21) den türkischen Titelträger!

Nach dem 2:2 gegen Antalyaspor am Samstag ist der Mannschaft von Trainer Abdullah Avci nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen, Der Vorsprung auf Fenerbahce beträgt neun Zähler, zudem hat Trabzonspor den bei eventueller Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich gewonnen..

SPORT1 nennt die Gründe für Trabzonspors Erfolgsgeschichte in der Süper Lig.

Darum wurde Trabzonspor nach 38 Jahren wieder türkischer Meister

Trabzonspor hat mit 112,1 Millionen Euro nach Fenerbahce (133,33 Mios.) den zweitwertvollsten Kader in der türkischen Liga - noch vor Galatasaray (104,3 Mios.) und Besiktas (101,93 Miss.) - und mit dem 55 Jahre alten Avci einen erfahrenen Trainer an der Seitenlinie, der viel Ruhe ausstrahlt.

Cakir blieb elf Mal in der Süper Lig ohne Gegentor und sicherte mit seinen Paraden den ein oder anderen Punkt. Verlassen kann er sich dabei auch auf seine vier Vordermänner Stefano Denswill, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz, und Bruno Peres, die kaum etwas anbrennen lassen.

Offensive als Prunkstück des Klubs

Und im Sturmzentrum weiß Top-Torjäger Andreas Cornelius (15/5) genauso wie sein Backup Djaniny (9/3), wo das Tor steht. Bei so viel Offensiv-Power fiel nicht mal ins Gewicht, dass Gervinho nach drei Toren in neun Liga-Spielen bis zum Saisonende mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist.

Insgesamt war die Avci-Truppe war die konstanteste Mannschaft in der laufenden Saison und verließ bisher nur zwei Mal den Platz als Verlierer. Im Gegensatz zu Meister und Pokalsieger Besiktas, dass nach 34 Spieltagen neun Mal verlor und sage und schreibe zwölf Mal remis spielte.

Titelverteidiger Besiktas droht Europapokal zu verpassen

Dabei war Besiktas mit großen Ambitionen in die Saison gestartet und holte dafür Rachid Ghezzal (29), Michy Batshuayi (28), Miralem Pjanic (31), Kenan Karaman (27) und Alex Teixeira (31) an Bord.

Namhafte Verstärkungen, mit denen der Klub in der Champions League glänzen wollte.

Besiktas verlor alle Champions-League-Gruppenspiele

Ein Plan, der krachend scheiterte. Stattdessen verlor Besiktas als einziger Teilnehmer alle Gruppenspiele und überwinterte deshalb nicht in einem europäischen Wettbewerb.

Das Debakel in der Königsklasse wirkte sich zudem auf die Moral und Leistungen der Spieler in der Süper Lig aus: Während der Gruppenphase holte das Team in der Liga nur drei Siege aus elf Spielen und rutschte zwischenzeitlich auf Platz zehn ab.