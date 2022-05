Alexander Zverev nach Tiefpunkt alarmiert: "Brauche Führung!"

Er hoffe, dass der zweimalige French-Open-Sieger aus Spanien ihn „für eine sehr lange Zeit“ begleiten werde, sagte Zverev vor dem Start des Sandplatz-Masters in Madrid, in das er nach einem Freilos als Titelverteidiger startet. „Ich brauche einen Coach, ich brauche Führung“, sagte Zverev (25) am Sonntag. (DATEN: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)

Bruguera soll Zverev aus der Krise führen

Er halte Bruguera, der 1993 und 1994 den Sandplatz-Grand-Slam in Paris gewonnen hatte, „für einen der Besten“, um ihn zurück in die Erfolgsspur zu führen. In der vergangenen Woche war Zverev beim ATP-Turnier in München bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert und hatte geklagt, „bodenlos“ gespielt zu haben. In diesem Jahr wartet Zverev noch immer auf seinen ersten Turniersieg.