"BBL-Methusalix" Alex King im Ruhestand: "Lange und schöne Reise"

In der Jugend des FC Bayern hatte die Karriere des Small Forward aus Ansbach vor mehr als 20 Jahren begonnen. Über die Stationen Frankfurt, Bonn, Würzburg und Berlin war er 2016 zu seinem ersten Klub heimgekehrt. Als Leihgabe der Bayern machte King am Sonntag sein letztes Spiel für Würzburg, sein letztes Spiel überhaupt. Dass es am Ende mit 57:92 klar verlorenging, war letztlich Nebensache.

BBL-Ikone King führt Ranking an

"Es war eine lange und schöne Reise, mir werden vor allem die Jungs auf dem Spielfeld fehlen. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, am Ende noch einmal mit so einer Truppe in Würzburg spielen zu dürfen", sagte "BBL-Methusalix" (FC Bayern) King: "Ich wurde in dieser Saison in jeder BBL-Halle herzlich willkommen geheißen und verabschiedet, dafür bedanke ich mich sehr bei allen Klubs."