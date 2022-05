Easycredit BBL: Trainer Raoul Korner verlässt medi Bayreuth

"Sechs Jahre an einem Standort zu bleiben, ist für einen Coach im modernen Basketball nicht alltäglich", sagte Korner: "Die letzten Monate ist mir aber immer klarer geworden, dass ich nächste Saison eine neue sportliche Herausforderung und einen Tapetenwechsel dringend brauche, weshalb ich schon relativ früh mit der Vereinsführung diesbezüglich das Gespräch gesucht habe."

In seiner ersten Saison hatte Korner Bayreuth nach 21 Jahren wieder in die Playoffs geführt. Jeweils einmal erreichte der Klub unter dem Headcoach das Top Four des BBL-Pokals und des FIBA Europe Cups.