Tennis-Star Kevin Krawietz veräppelt nach Sieg in München Franck Ribéry mit Jubel-Video

Beim ATP-Turnier in München haben Kevin Krawietz und Andreas Mies den Doppel-Titel gewonnen. Auf seinem Instagram-Kanal jubelt Krawietz danach wie Franck Ribéry 2018.

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte er ein Video, in dem er mit dem Pokal feiert. Nach einem schnellen Outfit-Wechsel in bayerische Tracht wird er von einer weiblichen Stimme aufgefordert, zu jubeln. Er hält den Pokal in die Kamera und ruft: „Jubeln.“