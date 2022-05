Pyro-Wurf Richtung Publikum! Everton-Star Richarlison droht Strafe

Der FC Everton muss womöglich vorerst auf Richarlison verzichten. Dem Brasilianer droht Ärger, nachdem er einen Feuerwerkskörper zurück in Richtung Tribüne geworfen hat.

Richarlison hatte am Sonntag einen Feuerwerkskörper zurück in Richtung Publikum geworfen, nachdem dieser von der Tribüne in seine Richtung angeflogen kam und auf dem Rasen liegengeblieben war, nachdem er das Siegtor zum 1:0 gegen den FC Chelsea erzielt hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)