WWE in Leipzig: Deutschland-Comeback endet turbulent

Sami Zayn (unten) musste am Ende der WWE-Show in Leipzig leiden © WWE

Die erste WWE-Deutschlandshow seit mehreren Jahren nimmt in Leipzig ein launiges Ende - auf Kosten von Sami Zayn.

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie könnten deutsche Fans die Stars von WWE wieder live in Aktion erleben - und die Wrestling-Liga bot ihnen ein turbulentes Finale. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Im Hauptkampf der Show in Leipzig am Sonntag besiegte Drew McIntyre Bobby Lashley in einem Duell zweier früherer WWE-Champions, es folgte eine umjubelte Zugabe unter Beteiligung zahlreicher weiterer Stars.