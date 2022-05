Eishockey: Deutsche Nationalmannschaft vor WM gegen Österreich - live auf SPORT1 im TV

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht der finale Akt der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2022 in Finnland an. SPORT1 bleibt am Puck und überträgt die Generalprobe gegen Österreich am Sonntag, den 8. Mai, live ab 16:55 Uhr im Free-TV. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)