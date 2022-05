NFL, Draft: Daniel Faalele stellt Gewichts-Rekord auf - neuer Beschützer von Lamar Jackson

Der Australier Daniel Faalele wird zum schwersten aller aktuellen NFL-Spieler - und soll in Zukunft Superstar Lamar Jackson beschützen.

In der vierten Runde des NFL-Drafts haben die Baltimore Ravens mit Daniel Faalele einen Offensive Tackle geholt.

Seit 2018 spielte der 22-Jährige im College bei den Minnesota Golden Gophers. So weit, so gut.

Auch die Tatsache, dass Faalele Australier ist, macht ihn noch nicht zu einem besonderen Draft-Pick. Schließlich haben vor ihm schon 18 andere Spieler aus „Down Under“ den Weg in die NFL geschafft.

Was ihn aber nicht nur aus der Menge der 261 Spieler heraushebt, die in den vergangenen Tagen bei der Talente-Wahl ein NFL-Team gefunden haben, ist sein beeindruckendes Gewicht. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

174 Kilogramm (!!!) bringt Faalele auf die Waage. Damit ist er der schwerste Spieler, der derzeit bei einem Klub in der US-Football-Liga beschäftigt ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Damit löst er Trent Brown von den New England Patriots (163kg) an der Spitze dieser Rangliste ab. Auch in der gesamten Geschichte der NFL gab es nur eine Handvoll Spieler, die mehr wogen als der junge Australier.