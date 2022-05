Snooker-WM: O'Sullivan mit klarem Vorsprung im Finale

Ausnahmespieler Ronnie O'Sullivan hat im Finale der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield einen herausragenden Start erwischt und seinen nächsten WM-Titel dicht vor Augen. Der Engländer führt gegen seinen Landsmann Judd Trump nach der zweiten von maximal vier Sessions mit 12:5. Wer zuerst 18 Frames für sich entscheidet, beerbt Mark Selby (England) als Champion. Am Montag fällt die Entscheidung.

Während des Aufeinandertreffens am Sonntag war "The Rocket" O'Sullivan nicht nur mit seinem Spiel und dem seines Gegners beschäftigt, sondern auch in einen Streit mit Schiedsrichter Olivier Marteel verwickelt. Dennoch lag O'Sullivan nach der ersten Session mit 5:3 in Front, am Sonntagabend dominierte der 46-Jährige dann Trump nach Belieben.