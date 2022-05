NBA: Theis und Boston starten gegen Bucks mit Niederlage

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Niederlage ins Viertelfinale gestartet. Der Rekordmeister unterlag am Sonntag in eigener Halle in Spiel eins der „best of seven“-Serie gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 89:101 (46:56).