Emotionale Worte zum Tod von Raiola: Juventus-Star de Ligt gibt Berater via Instagram Versprechen

Der Tod von Mino Raiola hat die Fußballwelt in Trauer versetzt .

Zahlreiche Spieler und Vereine gedachten des mit 54 Jahren verstorbenen Star-Beraters in den Sozialen Medien. Einen Tag nach der Todesnachricht meldete sich auch Matthijs de Ligt. Der Verteidiger von Juventus Turin verfasste einen langen, emotionalen Instagram-Post – und ließ seinen Gefühlen freuen lauf.

„Lieber Mino, ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, diese Nachricht zu schreiben, und ich denke, ich werde es auch nie sein“, begann der 22-Jährige. „Es ist zu früh für uns Spieler, für deine Familie, aber vor allem für dich. Du hattest noch so viele Träume zu erfüllen, so viele Dinge zu tun.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Der Stern des Niederländers ging bei Ajax Amsterdam auf, 2019 fädelte Raiola den Wechsel zu Juventus Turin ein – für 85 Millionen Euro. „Ich habe dich für verrückt gehalten, als du mir von deinen Plänen erzählt hast, aber du hattest am Ende immer Recht. Du wusstest, wie die Welt funktioniert. Nichts ist unmöglich, und das hast du der ganzen Welt gezeigt“, schrieb de Ligt.

De Ligt: „An der Zeit, dass wir die Rollen tauschen“

Raiola habe zusammen mit seinem Team für seine Spieler gekämpft und wurdes deshalb von allen geliebt. „Denn wie du immer gesagt hast: Sie sind meine Söhne, meine Familie“, schrieb de Ligt und fügte an: „Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Rollen tauschen: Du hast alles für uns getan und jetzt müssen wir alles für die Menschen tun, die du am meisten geliebt hast, deine Familie.“