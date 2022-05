Stefan Effenberg: Aufritt des FC Bayern "unter aller Sau" -Kolumne

Stefan Effenberg schreibt in seiner SPORT1-Kolumne über die Bayern-Pleite in Mainz und den nächsten Tiefschlag von Borussia Dortmund. Auch über Hoffenheim-Shootingstar David Raum äußert sich der SPORT1-Experte.

Aber vor dem nächsten Duell gegen den VfB Stuttgart bin ich mir sicher: So einen Auftritt werden sie nicht noch mal zeigen. Dieser Bayern-Auftritt war wirklich unter aller Sau, aber sie werden nun ein ganz anderes Gesicht zeigen. (BERICHT: Ibiza-Trip: Bayern-Boss mit Klartext)

Das wissen auch die Spieler, darüber würde ich mir Bayern also nun keine Gedanken machen. (BERICHT: Magath-Attacke in Richtung Bayern)

Effenberg über Bayern-Pleite in Mainz

Wenn ich ehrlich bin, schaue ich mir solche Spiele mittlerweile lieber an als andere, bei denen nur auf Ballbesitz geschielt wird.

Riesenrespekt dafür an die Bochumer: Sie haben ja nicht den Superstar, aber da ist ganz viel Spielintelligenz. Und sie arbeiten Fußball einfach.

BVB nicht mehr Bayern-Jäger Nummer 1

Dortmund muss in der Defensive eine gewisse Stärke zurückgewinnen. Das brauchst du, um Konkurrent zu sein und die Bayern zu ärgern. (NEWS: Kehl kanzelt BVB-Team ab)

Wenn RB Leipzig nicht diese Schwächephase zu Beginn der Saison unter Jesse Marsch gehabt hätte, dann wären sie die Bayern-Jäger Nummer 1. Und das sind sie für mich auch in Zukunft, nicht Borussia Dortmund. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Rose hat selbst Schuld daran

Der BVB feiert immer mal wieder ein Spektakel aufgrund der Offensive, aber Meisterschaften gewinnst du mit einer stabilen Defensive. Die hatte Dortmund in den letzten Jahren nicht gehabt - und das hat sich auch unter Marco Rose noch nicht geändert.

Rose hat eben eine offensive Spiel-Philosophie, in Gladbach waren es 56 Gegentore, in Dortmund nun 72. Er legt den Finger zwar in die Wunde, aber Rose hat doch selbst Schuld daran. Da sind zu viele individuelle Fehler.