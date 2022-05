Real Madrid feiert ohne Gareth Bale: Irritierender Abschied des 100-Millionen-Manns

Nachdem Real Madrid am Samstag Espanyol Barcelona mit 4:0 abfertigte und sich so schon vier Spieltage vor Schluss die 35. Meisterschaft gesichert hatte, feierte das ganze Team erst im Bernabéu Stadion und dann am Cibeles-Brunnen in der Innenstadt Madrids. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)