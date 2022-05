NFL: 15 Spieler - College-Meister feiert historische Draft-Sensation

Am 10. Januar feierte das Team der University of Georgia einen 33:18-Erfolg gegen die Alabama Crimson Tide und holte sich so den nationalen Titel. 21 Jahre mussten die Bulldogs auf diesen dritten Erfolg warten.

Beim Draft 2022 konnte der Staff um Headcoach Kirby Smart erneut jubeln - und das gleich 15 Mal! So oft nämlich wurde ein Spieler seines Meisterteams von einem NFL-Team ausgewählt. Fünf mehr, als das zweitbeste College in diesem Draft. Die Louisiana State University LSU kam auf 10 Auserwählte. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Bulldogs holen sich noch einen zweiten Rekord

Und es war nicht der einzige Rekord, den die Bulldogs in diesem Jahr aufgestellt hatten. Allein fünf Defensivspieler der Bulldogs wurden in Runde eins ausgewählt. So viele Defensivspieler einer Schule gab es noch nie in der ersten Runde. Defensive End Trevon Walker machte direkt den Anfang als erster Pick überhaupt im diesjährigen Draft.