Ärger um Champions League Reform - die europäischen Ligen protestieren schon

Die Champions League in ihrer neuen Form hat noch nicht einmal ansatzweise begonnen, da sorgt sie schon für Ärger.

Der Wettbewerb soll dann im „Schweizer Modell“ gespielt werden. Das heißt konkret: Jeder Klub hat zehn Gruppenspiele gegen zehn anhand einer Setzliste zugeloste Gegner. Daraus wird eine Gesamttabelle der 36 Teams ermittelt, anhand derer die acht bestplatzierten Mannschaften direkt in die K.o.-Runde einziehen. Die Teams auf den Rängen neun bis 24 spielen in Playoffs die weiteren Teilnehmer der K.o.-Runde aus.

Damit aber nicht genug: Auch die Krönung des Champions-League-Siegers könnte sich verändern. Demnach soll ab 2024 womöglich das Halbfinale nicht mehr im Hin- und Rückspiel ausgespielt werden, sondern in einem Final-Four-Turnier der Sieger an einem Ort mit je einem Halbfinale und anschließenden Finale, ermittelt werden.

Europäische Ligen kritisieren Reform

Der Zusammenschluss der europäischen Ligen, in dem auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) organisiert ist, stellt sich öffentlich gegen Teile der Reformen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Hauptkritikpunkt: Die Möglichkeit einer Qualifikation über den UEFA-Koeffizient. „Die europäischen Wettbewerbe haben einen enormen Einfluss auf nationale Ligawettbewerbe“, sagte Claus Thomsen, Vorsitzender der European Leagues, bei einer Pressekonferenz nach der Generalversammlung der Organisation in Istanbul.

Den neuen Plan, dass sich Großklubs wie Real Madrid, Bayern München, der FC Barcelona oder auch die in den letzten Jahren in Europa Konstanten Borussen aus Dortmund, auch bei einer Nicht-Qualifikation über die Liga, also dem Verpassen der ersten vier Ränge, für die Champions League qualifizieren könnten, wird strikt abgelehnt.