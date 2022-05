BBL: ALBA Berlin läuft heiß von Downton und versenkt Heidelberg

ALBA Berlin spielt sich gegen Heidelberg zwischenzeitlich in einen richtigen Rausch © Imago

Am 34. Spieltag der easycredit BBL zeigt sich ALBA Berlin in absoluter Gala-Form und lässt den MLP Academics Heidelberg keine Chance. Vor allem von jenseits der Dreierlinie ist Berlin gnadenlos.

Was für eine Gala von ALBA Berlin!

Am 34. Spieltag der easycredit BBL verpassten die Hauptstädter den MLP Academics Heidelberg eine herbe 110:70-Klatsche. Am Ende schrammten die Gastgeber aber am Rekordsieg der laufenden Saison vorbei. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)