Schottland: Celtic verpasst Vorentscheidung gegen Rangers

Celtic verpasst Vorentscheidung im Meisterkampf © AFP/SID/ANDY BUCHANAN

SID

In der 430. Auflage des traditionsreichen Old Firm Derbys teilten sich Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers beim 1:1 (1:0) die Punkte.

Vor 60.832 Zuschauern im ausverkauften Celtic Park brachte der Portugiese Jota die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. Nach der Pause drängten die Rangers, Gegner von RB Leipzig im Halbfinale der Europa League, auf den Ausgleich, den Fashion Sakala in der 67. Minute erzielte. Trotz weiterer Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es am Ende beim Unentschieden.

