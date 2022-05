DTM: Müller gewinnt zweites Rennen in Portimao - Schumacher führt kurz

Der Österreicher Lucas Auer (Mercedes), Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger, landete nach seinem Auftakterfolg am Samstag aufgrund eines missglückten Boxenstopps nur auf einem enttäuschenden 22. Rang. Titelverteidiger Maximilian Götz (Uffenheim) kämpfte sich im Mercedes auf Platz fünf. Ex-Champion und DTM-Rückkehrer Rene Rast (Minden), der am Samstag vorzeitig ausgeschieden war, wurde im Audi 12.

Schumacher führt Rennen kurzzeitig an

David Schumacher (Bergheim/Mercedes), Sohn von Ex-DTM-Pilot Ralf Schumacher, führte das Rennen kurzzeitig vor Rallye-Rekordweltmeister und Gast-Fahrer Sebastien Loeb an. Am Ende kam der 20-Jährige nach dem 20. Platz am Samstag auf Rang 15 ins Ziel. Loeb vertrat im Ferrari den Neuseeländer Nick Cassidy, der am Wochenende bei der Formel E am Start ist - der Franzose wurde 18.