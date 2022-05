BVB-Profi Axel Witsel gibt Abgang bekannt - und ist "sehr traurig"

Es war längst kein Geheimnis mehr, nun ist es bestätigt: Axel Witsel verlässt Borussia Dortmund in Kürze. Der Belgier ist traurig - und lässt seine Zukunft offen.

Der Vertrag des belgischen Nationalspielers läuft im Sommer aus, die Zeichen stehen schon seit Monaten auf Trennung. In einer Medienrunde am Sonntag sorgte der 33-Jährige endgültig für Klarheit. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zu seiner Zukunft könne er noch nichts sagen, lediglich einen Wechsel in die belgische Heimat schließe er aus. Der bevorstehende Abschied vom BVB nach vier Jahren mache ihn „sehr traurig“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Schwere Verletzung wirft Witsel zurück

Witsel war 2018 von TJ Tianhai aus China in die Bundesliga zu den Schwarz-Gelben gekommen. Für den BVB bestritt er 143 Spiele und erzielte dabei 13 Tore (sechs Assists). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor allem in seinen ersten Spielzeiten konnte der Mann mit der auffälligen Frisur voll überzeugen und gab dem Dortmund-Mittelfeld viel Struktur. Nach einer schweren Verletzung an der Achillessehne konnte er nicht mehr ganz an das vorangegangene Leistungsniveau anknüpfen.