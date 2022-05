Bundesliga: Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe legt gegen DFB nach - und räumt mit Märchen auf

„Die Sache mit der persönlichen Abrechnung ist ein Märchen. Es ist der plumpe Versuch, Kritik zu verharmlosen, um sich nicht mit ihr auseinandersetzen zu müssen“, sagte Gräfe am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 : „Viele Spieler, Trainer und Fans sehen Woche für Woche, dass es nicht gut läuft. Aber man will lieber weiter mauscheln. Es ist arrogant und überheblich, diese Kritik so abzubügeln.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Gräfe: VAR schadet Bundesliga und nervt

„Die Schiedsrichter-Leistungen haben sich offensichtlich nicht verbessert“, monierte der 48-Jährige. „Wir doktern an den Symptomen herum, aber nicht an der Ursache. Den Deckmantel des Schweigens darüber zu hüllen, macht die Sache aber nicht besser.“

Effenberg: Das ist für mich „ignorant“

Man müsse grundsätzlich mal entscheiden: „Ist es ein Stilmittel für die Spielleitung, oder soll er nur für die krassesten Situationen her? Da fehlt die Philosophie. Es gib einfach zu viele Dinge, die in der Theorie schon so weit auseinanderliegen wie beim Handspiel. Wie soll das dann in der Praxis gehen?“