FC Bayern: Spieler nach Mainz-Pleite nach Ibiza - scharfe Kritik von Matthäus

Die Bayern gehen in Mainz unter und brechen einen Tag später zum verspäteten Meister-Trip nach Ibiza auf. Lothar Matthäus kann das nicht nachvollziehen - und hätte sich ein Durchgreifen von Julian Nagelsmann gewünscht.

Der FC Bayern hat gegen den FSV Mainz am Samstag eine bittere Niederlage hinnehmen müssen - am Tag nach dem nächsten ernüchternden Auftritt in einer von mehreren Tiefschlägen überschatteten Saison bekamen die Stars des Rekordmeisters dennoch frei.